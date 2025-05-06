iQOO провела тестирование Neo 10 Pro+, смартфон набрал 3,3 млн баллов на AnTuTu

Компания iQOO готовится представить в Китае новый флагманский смартфон Neo 10 Pro+. Это будет третья модель в серии Neo 10 после релиза базового Neo 10 и Neo 10 Pro в декабре 2024 года. В преддверии запуска новинка была протестирована на платформе AnTuTu и продемонстрировала выдающиеся результаты.

В тестах процессора, графического ускорителя, памяти и пользовательского опыта iQOO Neo 10 Pro+ набрал 699 383, 1 524 315, 609 542 и 478 317 баллов соответственно. Общий результат составил 3 311 557 баллов. Ожидается, что смартфон будет оснащен производительным чипсетом Snapdragon 8 Elite.

Кроме результатов тестирования, инсайдер Digital Chat Station поделился изображением, подтверждающим продолжающееся партнерство iQOO с BMW M Motorsport. Впервые в линейке Neo модель будет выпущена в специальной версии с оформлением в стиле BMW M.

По предварительным данным, iQOO Neo 10 Pro+ получит 6,82-дюймовый плоский OLED LTPO 2K-дисплей с частотой обновления 144 Гц, аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой зарядки 120 Вт, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища. Смартфон также будет оснащен двойной камерой на 50 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, ультразвуковым сканером отпечатков пальцев под экраном, пластиковой средней рамкой и стеклянной задней панелью.

Предполагаемая стоимость устройства составит около 3000 юаней (приблизительно $410). Пока нет информации о планах выхода Neo 10 Pro+ за пределами Китая.