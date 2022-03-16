iQOO представила смартфон iQOO Z6 5G с топовым дисплеем и камерой 50 Мп

Новый смартфон выйдет в продажу на китайском рынке 22 марта в трех конфигурациях с разным объемом памяти.

iQOO представила новый смартфон iQOO Z6 5G с топовым дисплеем и камерой 50 Мп, который получил ценник от 210 долларов или 22 700 рублей. Модель имеет 6,58-дюймовый экран с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц.

Также стоит отметить и частоту дискретизации касания в 240 Гц. Фронтальная камера в смартфоне получила разрешение 16 Мп, тогда как на задней панели расположилась камера с главным датчиком на 50 Мп, которому помогают два модуля на 2 Мп. Заявлено, что в устройстве есть функция автофокусировки по глазам, позволяющую поддерживать четкую и стабильную фокусировку, в том числе и при движении объекта.

Работает смартфон на базе процессора Snapdragon 695 и имеет поддержку работы в сетях пятого поколения. Кроме этого, в iQOO Z6 5G заявлена 5-уровневая система охлаждения. За автономную работу аппарата будет отвечать батарея на 5000 мАч с поддержкой 18-ватной быстрой зарядки и реверсивной зарядки.

В качестве операционной системы используется FunTouch OS 12 на базе Android 12. В продаже смартфон появится в версии 4/128 Гб за 210 долларов, 6/128 Гб – за 222 доллара и 8/128 ГБ – за 236 долларов. Появится ли новинка на российском рынке, не сообщается.