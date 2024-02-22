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iQOO представил в Индии смартфон Neo 9 Pro с процессором Snapdragon 8 Gen 2

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Сегодня в Индии был представлен новый смартфон iQOO Neo 9 Pro, который станет серьезным конкурентом для OnePlus 12R.

iQOO представил в Индии смартфон Neo 9 Pro с процессором Snapdragon 8 Gen 2

Основными особенностями iQOO Neo 9 Pro являются мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, экран с ШИМ-регулированием частоты и высокой яркостью, а также быстрая проводная зарядка мощностью 120 Вт.

Смартфон оснащен 6,78-дюймовым плоским OLED-дисплеем, который поддерживает разрешение 2800 x 1260 пикселей и имеет частоту обновления 144 Гц.

Внутри устройства установлен мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, который работает с оперативной памятью LPDDR5x и хранилищем UFS 4.0.

Смартфон также оснащен двойной камерой на задней панели, включающей 50-мегапиксельный основной сенсор и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор. Эта комбинация позволяет делать высококачественные фотографии с хорошей детализацией и широким углом обзора.

Смартфон поддерживает подключение двух SIM-карт, 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.3, GNSS и NFC. Он также оснащен портом USB Type-C, стереодинамиками, ИК-бластером и встроенным в экран датчиком отпечатков пальцев.

Операционная система iQOO Neo 9 Pro основана на последней версии Android 14 и предлагает гарантию получения 3 обновлений Android и 4 года обновлений безопасности.

Аккумулятор емкостью 5160 мАч обеспечивает долгое время автономной работы, а быстрая проводная зарядка позволяет быстро заряжать устройство. Стоимость новинки начинается от 410 долларов или около 38 тыс.рублей.

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