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Обзоры рынков

Iqoo представил свой самый дешевый смартфон Iqoo U1

16.07.2020 11:35

Его продажи запланированы на 23 июля, а пока аппарат только представили официально, озвучив характеристики и цены. Iqoo представил свой самый дешевый смартфон Iqoo U1
Модель Iqoo U1 становится самой доступной в линейке производителя. Его стоимость составит 170 долларов минимум.

При этом в продаже будут представлены три конфигурации аппарата. Итак, Iqoo U1 получил 6,53-дюймовый IPS с разрешением 1080 x 2340 точек.

В дисплее имеется отверстие для фронтальной камеры, где предложат 8 Мп модуль. На задней панели расположится тройная камера с модулями на 48, 2 и 2 Мп.

Процессор установлен Snapdragon 720G, а за автономность аппарата ответит батарея на 4 500 мАч с поддержкой 18-ватной зарядки.

Сканер отпечатков пальцев в новинке разместили на боковой панели. Итак, версия 6/64 ГБ получила ценник 170 долларов, вариант 6/128 ГБ обойдется в 200 долларов, а конфигурацию 8/128 ГБ оценили в 228 долларов.

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