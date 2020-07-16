Iqoo представил свой самый дешевый смартфон Iqoo U1

Его продажи запланированы на 23 июля, а пока аппарат только представили официально, озвучив характеристики и цены.

Модель Iqoo U1 становится самой доступной в линейке производителя. Его стоимость составит 170 долларов минимум.

При этом в продаже будут представлены три конфигурации аппарата. Итак, Iqoo U1 получил 6,53-дюймовый IPS с разрешением 1080 x 2340 точек.

В дисплее имеется отверстие для фронтальной камеры, где предложат 8 Мп модуль. На задней панели расположится тройная камера с модулями на 48, 2 и 2 Мп.

Процессор установлен Snapdragon 720G, а за автономность аппарата ответит батарея на 4 500 мАч с поддержкой 18-ватной зарядки.

Сканер отпечатков пальцев в новинке разместили на боковой панели. Итак, версия 6/64 ГБ получила ценник 170 долларов, вариант 6/128 ГБ обойдется в 200 долларов, а конфигурацию 8/128 ГБ оценили в 228 долларов.