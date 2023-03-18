iQOO представил флагманский смартфон iQOO Z7 стоимостью 18 тыс. рублей

Бренд iQOO провел презентацию своего смартфона, который основан на процессоре MediaTek Dimensity 920.

По сути это среднебюджетная модель, которая становится флагманской за счет использования топового процессора. В смартфоне iQOO Z7 установлен 6,38-дюймовый экран OLED, FHD+, 90 Гц, 1300 нит.

На передней панели размещена камера на 16 Мп, а основная камера имеет модули на 64 и 2 Мп. За автономность устройства отвечает батарея на 4500 мАч с поддержкой 44-ватной зарядки.

Среди других опций можно отметить Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, 5G, NFC, а также IP54, встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, 5G, USB-C, разъем 3,5 мм.

Что касается стоимости, то iQOO Z7 в версии с памятью 6/128 ГБ обойдется в 17 700 рублей по курсу, а вариант 8/128 Гб оценили в 18 600 рублей. Новинка уже продается в Индии, а скоро его продажи будут запущены в Китае.