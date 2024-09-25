iQOO официально представила недорогой флагман Z9 Turbo+

Компания iQOO представила новый смартфон Z9 Turbo+, который предлагает отличные характеристики по доступной цене. Устройство оснащено 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц.

В его основе лежит процессор MediaTek Dimensity 9300+, а объём оперативной памяти составляет 12 или 16 ГБ. Внутренний накопитель доступен на 256 или 512 ГБ.

Фотографические возможности включают основную камеру на 50 Мп, ультраширокую на 8 Мп и фронтальную на 16 Мп. Смартфон работает на аккумуляторе ёмкостью 6400 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт.

Производитель утверждает, что заряда хватает для просмотра видео до 16,4 часа. Устройство имеет толщину 7,98 мм и весит 196 граммов.

iQOO Z9 Turbo+ доступен в Китае по цене 325 долларов за версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, а версия с 16 ГБ и 512 ГБ стоит 415 долларов.