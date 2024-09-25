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iQOO официально представила недорогой флагман Z9 Turbo+

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Компания iQOO представила новый смартфон Z9 Turbo+, который предлагает отличные характеристики по доступной цене. Устройство оснащено 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц.

iQOO официально представила недорогой флагман Z9 Turbo+

В его основе лежит процессор MediaTek Dimensity 9300+, а объём оперативной памяти составляет 12 или 16 ГБ. Внутренний накопитель доступен на 256 или 512 ГБ.

Фотографические возможности включают основную камеру на 50 Мп, ультраширокую на 8 Мп и фронтальную на 16 Мп. Смартфон работает на аккумуляторе ёмкостью 6400 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт.

iQOO официально представила недорогой флагман Z9 Turbo+

Производитель утверждает, что заряда хватает для просмотра видео до 16,4 часа. Устройство имеет толщину 7,98 мм и весит 196 граммов.

iQOO Z9 Turbo+ доступен в Китае по цене 325 долларов за версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, а версия с 16 ГБ и 512 ГБ стоит 415 долларов.

iQOO официально представила недорогой флагман Z9 Turbo+ iQOO официально представила недорогой флагман Z9 Turbo+

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