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iQOO Neo 10 Pro получит процессор Dimensity 9400

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Компания iQOO пока не объявила дату выхода серии Neo 10, но продолжает делиться информацией о новых телефонах. На платформе Weibo было подтверждено, что модель Neo 10 Pro будет работать на чипе MediaTek Dimensity 9400.

iQOO Neo 10 Pro получит процессор Dimensity 9400

Ранее сообщалось, что этот чип будет использован в Neo 10 Pro. Dimensity 9400 изготовлен по 3-нм процессу и имеет конфигурацию 1 + 3 + 4.

Он включает одно мощное ядро Cortex-X925 с частотой 3,63 ГГц, три ядра Cortex-X5 с частотой до 3,3 ГГц и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A720 с частотой 2,4 ГГц.

Графический процессор Immortalis G925 обеспечивает на 41% большую производительность по сравнению с предыдущей моделью, а также улучшает трассировку лучей и энергоэффективность.

В Neo 10 Pro будет установлен и специальный чип «Q2», который помогает оптимизировать работу во время игр.

iQOO Neo 10 Pro получит процессор Dimensity 9400

Скорее всего, Neo 10 Pro не будет единственной моделью в серии. Ожидается также стандартная версия Neo 10 с чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

По информации от iQOO, обе версии будут оснащены батареей ёмкостью 6100 мАч, что является значительным показателем для устройств с тонким корпусом в 7,99 мм.

Серия Neo 10 выйдет с последней версией интерфейса OriginOS 5 на базе Android. Ожидается, что официальный анонс состоится в конце месяца.

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