iQOO Neo 10 Pro получит процессор Dimensity 9400

Компания iQOO пока не объявила дату выхода серии Neo 10, но продолжает делиться информацией о новых телефонах. На платформе Weibo было подтверждено, что модель Neo 10 Pro будет работать на чипе MediaTek Dimensity 9400.

Ранее сообщалось, что этот чип будет использован в Neo 10 Pro. Dimensity 9400 изготовлен по 3-нм процессу и имеет конфигурацию 1 + 3 + 4.

Он включает одно мощное ядро Cortex-X925 с частотой 3,63 ГГц, три ядра Cortex-X5 с частотой до 3,3 ГГц и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A720 с частотой 2,4 ГГц.

Графический процессор Immortalis G925 обеспечивает на 41% большую производительность по сравнению с предыдущей моделью, а также улучшает трассировку лучей и энергоэффективность.

В Neo 10 Pro будет установлен и специальный чип «Q2», который помогает оптимизировать работу во время игр.

Скорее всего, Neo 10 Pro не будет единственной моделью в серии. Ожидается также стандартная версия Neo 10 с чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

По информации от iQOO, обе версии будут оснащены батареей ёмкостью 6100 мАч, что является значительным показателем для устройств с тонким корпусом в 7,99 мм.

Серия Neo 10 выйдет с последней версией интерфейса OriginOS 5 на базе Android. Ожидается, что официальный анонс состоится в конце месяца.