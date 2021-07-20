iQOO 8 с Snapdragon 888 Plus может быть запущен 4 августа

Свежая утечка показала, что V2141A Vivo будет запущен как iQOO 8. Он будет оснащен экраном, который предлагает 1440 х 3200 пикселей разрешение, Snapdragon 888 Plus, 12 Гб ОЗУ + 4 ГБ виртуальной памяти и 256 ГБ хранилища, ОС Android 11 на базе OriginOS 1.0. Некоторые из этих спецификаций упоминаются на просочившемся скриншоте, которым предоставил утечку.

Инспектор утверждал, что серия iQOO 8 может работать на чипсете Snapdragon 888 Plus. Как известно, SD888 +, который предлагает скорость обработки до 3 ГГц, является разогнанной версией Snapdragon 888 с максимальной частотой 2,84 ГГц. Еще неизвестно, удастся ли компании выпустить iQOO 8 — первый в мире телефон на базе чипа Snapdragon 888 Plus.

Он добавил, что по сравнению с предыдущим поколением, серия iQOO 8 предложит пользователям больший дисплей и лучшие возможности быстрой зарядки. К сожалению, он не поделился конкретной информацией о внутренностях iQOO 8.

Недавно несколько новых телефонов Vivo, таких как V2130A, V2133A и V2141A, были обнаружены в базе данных CMIIT. Вероятно, эти модели могут принадлежать к грядущей серии iQOO 8 и линейке Vivo X70. Надеемся, что новые отчеты подтвердят личности этих моделей в ближайшие дни.

Источник — Astera.