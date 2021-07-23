iQOO 7 появится в Индии в новом цвете Monster Orange 26 июля

IQOO 7 был впервые запущены в Индии в начале этого года, в апреле 2021 г. В настоящее время, компания объявила, что смартфон будет прибывать в новом варианте цвета в Индии 26 июля.

В своем официальном Твиттере китайский бренд смартфонов поделился новостью о запуске новой цветовой опции для iQOO 7 ранее сегодня (23 июля 2021 года). Этот новый вариант получил название Monster Orange и будет доступен для покупки 26 июля на Amazon India . Новый вариант цвета будет продаваться по цене от 31 990 индийских рупий (примерно 430 долларов США) и будет поставляться с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

На данный момент неясно, запустит ли бренд опцию Monster Orange для варианта 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ внутренней памяти, который доступен на официальном сайте компании и по другим каналам. Несмотря на то, что это новый цветовой вариант, смартфон поставляется с теми же характеристиками, что и обычный iQOO 7. Другими словами, в нем установлен Qualcomm Snapdragon 870. SoC и даже поддерживает расширение оперативной памяти на 3 ГБ.

Другие примечательные особенности включают 48-мегапиксельный модуль тройной камеры на задней панели, поддержку быстрой зарядки FlashCharge мощностью 66 Вт. Кроме того, устройство также оснащено системой жидкостного охлаждения с полным покрытием графитового слоя, которая позволяет ему работать в прохладном состоянии и контролировать температуру при выполнении интенсивных задач, таких как игры. Примечательно, что компания также объявила, что устройство будет доступно по сниженной цене 29 990 индийских рупий (примерно 402 доллара США) во время предстоящей распродажи Amazon Prime Day.

Источник — Astera.