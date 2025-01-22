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iQoo 14 может получить Pro-версию, OLED-экран Samsung и перископ

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У iQoo 13 нет версии Pro, однако следующее поколение, iQoo 14, может это исправить.

iQoo 14 может получить Pro-версию, OLED-экран Samsung и перископ

Согласно информации от инсайдеров, новая серия iQoo 14 будет состоять из двух моделей: стандартной и Pro. Ожидается, что оба телефона будут иметь прямые экраны, что становится нормой для китайских флагманов. Главным отличием Pro-версии станет наличие телеобъектива с перископической камерой.

Пока неясно, будут ли оба телефона работать на Snapdragon 8 Elite Gen 2 или на новом чипе Dimensity 9400. Также сообщается, что в iQoo 14 могут быть использованы OLED-экраны от Samsung с разрешением 1,5K и 2,5K, в отличие от предыдущих моделей, которые использовали панели BOE и Visionox.

Кроме того, в новой линейке могут появиться улучшения для игрового процесса, включая новый чип Q3, а также RGB-подсветку вокруг блока камер, как у текущих флагманов.

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