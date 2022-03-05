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iPhone в России заменили на смартфон AYYA T1 за 15 000 рублей

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С призывом отказаться от зарубежных смартфонов выступила депутат Госдумы РФ Мария Бутина.

В своем Telegram-канале она опубликовала видео с отечественным смартфоном AYYA T1.

Этот аппарат может стать альтернативой смартфонам Apple и Samsung.

В основе отечественного смартфона лежит процессор MediaTek Helio P70, его дополнили 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной, есть также поддержка карт памяти формата microSD объемом до 128 ГБ.

В смартфоне установлен 6,55 дюймовый IPS экран с разрешением FullHD+.

На тыльной стороне размещен блок камеры с датчиками на 13 и 5 Мп, с лицевой стороны есть фронтальная камера на 13 Мп.

Работает AYYA T1 под управлением Android 11, но скоро аппарат могут перевести на ОС «Аврора».

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