iPhone в Индии пользуются отличным спросом на фоне падения продаж в Китае

iPhone в Индии пользуются отличным спросом на фоне падения продаж в Китае16.03.2020 09:15
Аналитики выяснили, что на индийском рынке iPhone начали показывать существенный прирост продаж.
При этом из-за коронавируса продажи смартфонов американской компании в КНР наоборот серьезно упали.
Как стало известно, в Индии объёмы поставок новых iPhone выросли на 55% в сравнении с январем-февралем 2019 года.
Самыми востребованными моделями являются iPhone 11 и iPhone XR.
Причиной резкого роста спроса на смартфоны в Индии стала организация их производства на территории страны.
В связи с началом выпуска смартфонов их стоимость стала ниже, что спровоцировало рост спроса.
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