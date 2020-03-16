iPhone в Индии пользуются отличным спросом на фоне падения продаж в Китае

Аналитики выяснили, что на индийском рынке iPhone начали показывать существенный прирост продаж.

При этом из-за коронавируса продажи смартфонов американской компании в КНР наоборот серьезно упали.

Как стало известно, в Индии объёмы поставок новых iPhone выросли на 55% в сравнении с январем-февралем 2019 года.

Самыми востребованными моделями являются iPhone 11 и iPhone XR.

Причиной резкого роста спроса на смартфоны в Индии стала организация их производства на территории страны.

В связи с началом выпуска смартфонов их стоимость стала ниже, что спровоцировало рост спроса.