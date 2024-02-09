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iPhone назван самым покупаемым смартфоном в мире по итогам 2023 года

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Согласно отчету Canalys, в прошлом году Apple снова заняла лидирующие позиции по количеству проданных смартфонов, подтверждая свою доминирование на рынке.

Самым продаваемым смартфоном в мире стал iPhone 14 Pro Max с общим объемом продаж в 34 миллиона единиц. Второе место занял iPhone 15 Pro Max с 33 миллионами проданных устройств после его запуска в сентябре. Третье место занял iPhone 14 с объемом поставок в 29 миллионов единиц. iPhone 14 Pro и двухлетний iPhone 13 заняли четвертое и пятое места соответственно, с объемом поставок 29 и 23 миллиона единиц.

Топ-5 самых продаваемых устройств в прошлом году принадлежат Apple. iPhone 15 Pro занял седьмое место в списке с объемом продаж в 21 миллион единиц. Стандартная модель iPhone 15 закрывает список топ-10 с объемом продаж в 17 миллионов единиц.

Только три модели от Samsung вошли в топ-10 самых продаваемых смартфонов в прошлом году. Они принадлежат линейке Galaxy A южнокорейского бренда. Среди них Galaxy A14 4G занял шестое место с объемом продаж в 21 миллион единиц. Другие две модели — Galaxy A54 5G и Galaxy A14 5G — заняли соответственно восьмое и девятое места.

Ни один другой бренд, включая OnePlus, Xiaomi, Vivo и другие, не попал в список самых продаваемых смартфонов прошлого года.

iPhone назван самым покупаемым смартфоном в мире по итогам 2023 года

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