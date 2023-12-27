IPhone стали самыми популярными флагманскими смартфонами в России за 2023 год

В 2023 году самыми популярными премиальными смартфонами в России оказались различные версии iPhone, включая древний iPhone 11.

Несмотря на отсутствие официальной гарантии и ограничения использования на рабочем месте, продажи iPhone продолжали доминировать на рынке, пишет «Российская газета».

На «Яндекс Маркете» и в рознице Tele2 и МТС, топ-5 премиального сегмента состоял исключительно из моделей iPhone, за исключением шестого места, которое занял Samsung Galaxy S23 Ultra. Даже в «Мегафоне» и «Билайне» предпочтение отдавалось iPhone.

Эксперты объясняют успех iPhone в России тем, что iPhone 11 был входным билетом в мир современных iPhone и экосистему Apple, а iPhone 13 был более оправданным выбором с хорошей автономностью и достаточным объемом памяти.

Покупка iPhone 14 Pro и 14 Pro Max, несмотря на скорый выпуск моделей iPhone 15, была сделана теми, кто предпочитал максимальную премиальность.

В мировом масштабе Apple также сохраняет лидирующие позиции, сталкиваясь с конкуренцией только в Южной Корее и Китае. В октябре 2023 года, на крупнейших рынках мира, включая Китай, США, Индию, Германию, Францию и Японию, iPhone занимал первое место по объему продаж, за исключением Южной Кореи, где лидером был Samsung Galaxy Z Flip5.

Хотя доля iPhone может снизиться в ближайшие годы, российский ритейл все равно оценивает коммерческий и потребительский потенциал Apple, связывая успешные продажи с репутацией компании как глобального технологического лидера.