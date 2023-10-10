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iPhone стали массово выключаться по ночам из-за обновления iOS 17

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После выхода обновления iOS 17 некоторые владельцы последних моделей iPhone столкнулись с необычной проблемой: их смартфоны начали выключаться на несколько часов посреди ночи, а затем самостоятельно включаться к утру. Об этом сообщают пользователи сервиса Reddit и IT-ресурса 9to5mac.

Пользователи отмечают, что функция автоматического выключения/включения не была включена, а гаджеты до самовыключения находились под зарядкой. Это наводит на мысль о тестировании новой функции либо наличии ошибки в прошивке.

Эксперты предполагают, что данная ситуация может быть связана с реализацией какой-то неанонсированной функциональности либо же является следствием бага после обновления iOS. Компания Apple пока не дала никаких комментариев относительно происходящего.

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