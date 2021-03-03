iPhone SE третьего поколения получит старый дизайн

Новое поколение iPhone SE останется в прежнем дизайне, сообщил известный в сети инсайдер Мин-Чи Куо.

Мин-Чи Куо неоднократно предоставлял достоверную информацию про продукцию компании Apple.

Недавно он раскрыл информацию про новое поколение серии смартфонов iPhone, которые представят осенью 2021 года.

Теперь инсайдер рассказал про третье поколение самого доступного в линейке Apple смартфона.

Новый iPhone SE стоит ожидать в 2022 году. Предположительно эта модель получит такой же корпус как у текущей генерации смартфона, то есть от iPhone 8.

Если данные сетевого информатора окажутся верными, то нас ждет 4,7-дюймовый экран, кнопка Home и Touch ID.

Не исключено, что американская компания перенесет сканер отпечатка пальца в кнопку разблокировки и уменьшит рамки экрана.

iPhone SE третьего поколения должен получить процессор от iPhone 13 с поддержкой 5G и ценник ниже чем у других моделей представленных в 2021 году.