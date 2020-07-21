Аналитики опубликовали отчетные данные по продажам смартфонов компании Apple за второй квартал года.

Оказалось, что американцы в отчётный период чаще всего отдавали предпочтение бюджетному смартфону iPhone SE.

iPhone SE стал самым популярным iPhone на рынке США по итогам продаж во втором квартале 2020 года. Он занял 19% доли в продажах яблочных устройств.

Напомним, что этот аппарат продается по цене 399 долларов и он пользуется спросом несмотря на использование старого дизайна.

Также стоит отметить, что еще 65% продаж на американском рынке пришлось на смартфоны iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.