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iPhone SE с OLED-экраном и алюминиевым корпусом выйдет весной 2025 года

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Японское издание Nikkei сообщило, что новый iPhone SE получит важное обновление — OLED-дисплей, что станет первым случаем для этой серии.

Ранее Apple использовала ЖК-матрицы от японских компаний JDI и Sharp, но теперь заказала OLED-дисплеи у китайской компании BOE и корейской LG.

Переход на OLED поможет упростить цепочку поставок и снизить затраты на производство. Большинство экранов для iPhone по-прежнему поставляет Samsung, затем идет LG и BOE.

Также стало известно, что в этом году доля OLED-экранов на мировом рынке смартфонов впервые превысит долю ЖК-панелей.

Наряду с этим сетевые информаторы сообщают, что новый iPhone SE будет представлен весной следующего года. Модель будет иметь 6,1-дюймовый экран, а еще устройству приписывают алюминиевый корпус.

Предварительная стоимость новинки будет варьироваться от 450 до 550 долларов, а это от 40 400 до 49 400 рублей.

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