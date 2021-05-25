IPhone SE Plus с новым дизайном показали на качественных рендерах

IPhone SE Plus с новым дизайном показали на качественных рендерах25.05.2021 23:18
По данным сетевых информаторов, iPhone SE Plus получит совершенно новый дизайн.
На продемонстрированных рендерах можно увидеть, что в iPhone SE Plus будет сделано отверстие под фронтальную камеру для селфи, а рамки вокруг экрана имеют одинаковую толщину.
На тыльной стороне размещена одинарная камера с небольшой светодиодной вспышкой.
Сетевые источники сообщают, что в камере iPhone SE Plus будет оптическая стабилизация и ряд программных новшеств.
Предположительно, в «бюджетном» смартфоне установят процессор A13 или A14 и 4 ГБ оперативной памяти. Также аппарат получит защиту от воды и пыли по стандарту IP67.
Стоит отметить, что рендерные изображения являются фантазией автора.
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