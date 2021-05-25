IPhone SE Plus с новым дизайном показали на качественных рендерах

По данным сетевых информаторов, iPhone SE Plus получит совершенно новый дизайн.

На продемонстрированных рендерах можно увидеть, что в iPhone SE Plus будет сделано отверстие под фронтальную камеру для селфи, а рамки вокруг экрана имеют одинаковую толщину.

На тыльной стороне размещена одинарная камера с небольшой светодиодной вспышкой.

Сетевые источники сообщают, что в камере iPhone SE Plus будет оптическая стабилизация и ряд программных новшеств.

Предположительно, в «бюджетном» смартфоне установят процессор A13 или A14 и 4 ГБ оперативной памяти. Также аппарат получит защиту от воды и пыли по стандарту IP67.

Стоит отметить, что рендерные изображения являются фантазией автора.