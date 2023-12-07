IPhone SE четвёртого поколения получит аккумулятор от iPhone 14

Информация от ресурса MacRumors предоставляет новые сведения о предстоящем смартфоне четвёртого поколения iPhone SE, выход которого ожидается в ближайшем будущем. Согласно последним данным, iPhone SE 4, известный также как D59, будет оснащён тем же аккумулятором, что и iPhone 14.

Эта информация подтверждается утечкой внутренних проектных документов, а также частично собранными прототипами следующего поколения iPhone SE, которые имеют литий-ионные батареи с маркировкой A2863 и ёмкостью 3279 мА•ч. В сравнении с аккумулятором iPhone SE третьего поколения, ёмкость батареи значительно повышается — с 2018 мА•ч.

Хотя по слухам Apple разработала новые аккумуляторы с улучшенными тепловыми характеристиками для iPhone 16 Pro, в смартфонах четвёртого поколения iPhone SE будут использоваться существующие аккумуляторы для сокращения затрат. Это связано с дополнительными расходами на исследования и разработку новых компонентов для нового iPhone SE, в то время как использование имеющихся аккумуляторов позволит сохранить более доступную цену по сравнению с другими моделями Apple. Подобный подход Apple применялся и в предыдущих поколениях iPhone SE. Например, в iPhone SE второго поколения использовался тот же аккумулятор, что и в iPhone 8.

Необходимо отметить, что информация от MacRumors является предварительной, и планы Apple могут измениться в любой момент. Установка батареи A2863 в прототипах следующего iPhone SE не означает, что это окончательный продукт, особенно учитывая, что дата выпуска устройства ещё достаточно далека.

Помимо более емкой батареи, ожидается, что смартфон iPhone SE четвёртого поколения получит новый дизайн, основанный на iPhone 14, а также порт USB-C и кнопку Action Button.