Главная » Новости

Новый IPhone SE+ с 5G выйдет в трёх цветовых вариантах

На чтение 1 мин Просмотров 104 Опубликовано

Аналитик Минг-Чи Куо всегда предоставлял достоверную информацию про технику Apple.

В этот раз авторитетный инсайдер рассказал про новый iPhone SE, который как ожидается, станет самым популярным смартфоном в мире.

Через пару дней состоится презентация нового iPhone SE. Как сообщил Минг-Чи Куо, аппарат будет назваться IPhone SE+ 5G, и в отличие от текущей версии в аппарате будет улучшена начинка.

Внешне смартфон останется в классическом дизайне, внешность и размеры экрана не изменятся, но появится процессор A15 Bionic с поддержкой сетей пятого поколения.

IPhone SE+ 5G поступит в продажу в версиях с 64, 12 и 256 ГБ памяти, а цветовые решения будут представлены черным, белым и красным вариантами.
Более подробно про новый iPhone SE можно прочитать тут.

iPhone iPhone SE
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.