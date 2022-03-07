Новый IPhone SE+ с 5G выйдет в трёх цветовых вариантах

Аналитик Минг-Чи Куо всегда предоставлял достоверную информацию про технику Apple.

В этот раз авторитетный инсайдер рассказал про новый iPhone SE, который как ожидается, станет самым популярным смартфоном в мире.

Через пару дней состоится презентация нового iPhone SE. Как сообщил Минг-Чи Куо, аппарат будет назваться IPhone SE+ 5G, и в отличие от текущей версии в аппарате будет улучшена начинка.

Внешне смартфон останется в классическом дизайне, внешность и размеры экрана не изменятся, но появится процессор A15 Bionic с поддержкой сетей пятого поколения.

IPhone SE+ 5G поступит в продажу в версиях с 64, 12 и 256 ГБ памяти, а цветовые решения будут представлены черным, белым и красным вариантами.

Более подробно про новый iPhone SE можно прочитать тут.