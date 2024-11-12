iPhone SE 4 может быть представлен уже в марте 2025 года

Компания LG Innotek начала подготовку к массовому производству камерных модулей для будущего iPhone SE 4. По информации, полученной из Южной Кореи, поставщик Apple начнёт производство этих компонентов в декабре 2024 года. Информацию об этом публикует MacRumors, ссылаясь на газету Ajunews.

LG Innotek будет отвечать за поставку фронтальных камер для нового бюджетного устройства Apple. В настоящее время завершаются финальные испытания, и запуск массового производства намечен на следующий месяц.

Обычно компания LG Innotek начинает поставки камерных модулей за три месяца до релиза новых смартфонов, что совпадает с возможными сроками выхода iPhone SE 4 в марте или апреле 2025 года. Аналитик Минг-Чи Куо предполагает, что в первом квартале 2025 года поставщики Apple произведут около 8,6 миллиона таких устройств.

Ожидается, что цена iPhone SE 4 будет ниже 500 долларов США (менее 50 тысяч рублей по текущему курсу). Новый смартфон, по слухам, получит дизайн, схожий с базовой моделью iPhone 14. В числе технических характеристик упоминаются 6,1-дюймовый OLED-экран, Face ID, новый чип серии A, порт USB-C, одна 48-мегапиксельная камера на задней панели, 8 ГБ оперативной памяти и первый собственный 5G-модем от Apple.

Текущая модель в линейке SE, iPhone SE 3, была анонсирована в марте 2022 года.