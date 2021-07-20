Ожидается, что Apple представит серию iPhone 13 в сентябре этого года. Поскольку запуск не так уж и далек, мельница слухов активно распространяет информацию о iPhone следующего поколения. Свежая информация касается не линейки iPhone 13, а iPhone SE следующего поколения, который выйдет в следующем году. Недавно известный аналитик Минг-Чи Куо заявил, что iPhone SE будет оснащен обновленным процессором. В новом отчете также подтверждается это утверждение и упоминается, что он может быть запущен в первой половине 2022 года.

В новом отчете говорится, что фирма из Купертино теперь нанимает специалистов по зондированию микросхем через своего партнера Xintec. Хотя Xintec известна как дочерняя компания TSMC, она поставляет компоненты Apple с момента выпуска первого iPhone SE в 2016 году.

Ожидается, что iPhone SE 2022 (или iPhone SE 3) будет оснащен процессором Apple A14 Bionic, который использовался в серии iPhone 12 в прошлом году. Ожидается, что компания будет рекламировать как самый доступный iPhone с поддержкой 5G.

Наверное, на iPhone SE третьего поколения не будет серьезного дизайна. Следовательно, он может по-прежнему оснащаться 4,7-дюймовым дисплеем с толстыми рамками и старым добрым сенсором Touch ID. Остальные детали устройства остаются в секрете.

IPhone SE 2020 имеет 4,7-дюймовый ЖК-экран IPS с разрешением 750 x 1334 пикселей, чип Apple A13 Bionic, 3 ГБ оперативной памяти, до 256 ГБ памяти и аккумулятор на 1821 мАч. Для фотографии у него есть 7-мегапиксельная селфи-камера и 12-мегапиксельная задняя камера с поддержкой OIS. Он был представлен по цене 399 долларов.

Источник — Astera.