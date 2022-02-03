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Предполагаемая стоимость нового IPhone SE 2022 с 5G составит $300

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Презентацию нового iPhone SE ожидают весной, многие инсайдеры уверены, что этот смартфон получит поддержку 5G и на глобальном рынке будет стоить около 300 долларов.
На российском рынке подобную цену на смартфон от Apple ждать не стоит, скорее всего цена на аппарат сохранится в пределах 400 долларов.

Ранее сообщалось, что внешность iPhone SE образца 2022 года останется без изменений.

Самые главные изменения будут внутри, где установят новый процессор, добавят поддержку 5G и увеличат до 4 ГБ оперативной памяти.

Презентация iPhone SE 2022 года ожидается весной. По некоторым данным, показ состоится в апреле-мае, другие источники указывают на март.

iPhone SE
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