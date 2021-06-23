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iPhone с подэкранным сканером отпечатков пальцев выйдет только в 2022 году

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Модели, которые дебютируют в сентябре этого года, не получат сканер отпечатков пальцев под экраном, считает известный аналитик Минг-Чи Куо.

По его словам, iPhone с подэкранным сканером отпечатков пальцев выйдет только в 2022 году, когда компания представит в линейке три модели.

То есть от компактной модели, производитель в следующем году все-таки откажется, тогда как в этом году будут представлены все четыре аппарата.

К слову недавно сообщалось, когда состоится их премьера, и во сколько их оценят.

Аналитик уточнил, что подэкранный сканер будет не во всех моделях, а только в старших, а еще iPhone Pro 2022 года должен получить основную камеру с широкоугольным модулем на 48 Мп. Стоимость самой доступной модели составит около 900 долларов.

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