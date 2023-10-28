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IPhone с 2020 года сливали MAC-адрес из-за ошибки функции приватности

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Компания Apple представила три года назад функцию, которая должна была повысить конфиденциальность путем маскировки MAC-адреса устройств при подключении к Wi-Fi.

Однако, согласно недавним разоблачениям исследователей, на практике эта функция не работала как заявлялось. Устройства продолжали передавать неизменный MAC-адрес.

Такой дефект присутствовал начиная с релиза iOS 14 в 2020 году. Он сводил на нет заявленную функцию конфиденциальности, раз адреса не маскировались.

Исследователи безопасности Томми Мыск и Талал Хадж Бакри выявили проблему. Компания Apple исправила ее только в недавнем релизе iOS 17.1, спустя 3 года после анонса функции.

Таким образом, обещание Apple повысить конфиденциальность с помощью маскировки MAC-адресов оказалось невыполнимым из-за длительно существовавшего дефекта.

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