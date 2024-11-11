iPhone обвиняют в «убийстве» грамотности из-за неудобной клавиатуры

Современные смартфоны, и особенно устройства на базе iOS, подвергаются критике за то, что они якобы способствуют снижению грамотности и культуры письма. Основной претензией является неудобная клавиатура iPhone, которая заставляет пользователей жертвовать пунктуацией и правильным оформлением текста ради скорости.

Суть проблемы заключается в том, что на клавиатуре iOS для того, чтобы поставить точку или запятую, нужно переключаться на дополнительный экран с символами, что добавляет лишний шаг в процесс набора текста. Это неудобство побуждает пользователей, даже придерживающихся правил грамотности, пропускать знаки препинания, чтобы ускорить написание сообщения.

Для сравнения, владельцы смартфонов Android, использующие клавиатуры вроде Gboard, не сталкиваются с этой проблемой — на таких клавиатурах кнопки для точек и запятых доступны напрямую, что делает набор текста более удобным и быстрым.

Несмотря на это, iPhone остаётся популярным среди молодежи, особенно поколения Z в США, которые активно используют стандартные приложения и клавиатуры iOS. Это приводит к тому, что многие из них привыкают к менее внимательному отношению к грамотности в письменной речи.

Эксперты предупреждают, что такие тенденции могут способствовать деградации грамотности и упрощению письменного общения, однако, возможно, в будущем тренд на правильное письмо снова возродится, как это было с другими культурными феноменами.