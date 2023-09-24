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IPhone начали хуже держать заряд аккумулятора после обновления до iOS 17

Автор На чтение 1 мин Просмотров 13 Опубликовано

По данным многочисленных исследований, после обновления до iOS 17 значительно сократилось время работы от аккумулятора на некоторых моделях iPhone.

Специалисты из iAppleBytes провели собственное тестирование, подтвердившее эти выводы. Было установлено, что батареи iPhone SE 2020, XR, 11, 12 и 13 разряжаются на 5-21% быстрее после обновления OS.

Эксперты свои замеры продемонстрировали на свое YouTube-канале.

В связи с этим исследователи рекомендуют пока отказаться от обновления и подождать новых релизов iOS, которые, возможно, устранят данный недостаток. Это позволит избежать снижения срока службы аккумулятора у поддерживаемых новой iOS моделей смартфонов Apple.

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