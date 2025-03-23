Главная » Новости

iPhone без портов: будущее все ближе благодаря решениям ЕС

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Type-C в iPhone могут уже скоро исчезнуть, что связано с Европейской комиссией, разрешившей выпуск устройств без портов.

Согласно нововведениям ЕС, смартфоны только с беспроводной зарядкой станут нормой и полностью соответствуют законодательству. Таким образом, Type-C будет ненужным, ведь в iPhone есть AirDrop, который способен справляться передачей данных.

Регламенты ЕС требуют наличия USB-C только для устройств с проводной зарядкой. Поскольку новые iPhone могут заряжаться исключительно по беспроводной технологии, необходимость в этом порте отпадает.

Целью ЕС является устранение несовместимых стандартов зарядки и гармонизация технологий беспроводной зарядки. Новый стандарт Qi2, совместимый с предыдущим Qi и вдохновленный Apple MagSafe, вероятно, станет универсальным стандартом.

В ближайшие годы уже можно ожидать первые устройства без портов, а пока большинство устройств Android даже не поддерживают беспроводную зарядку.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.