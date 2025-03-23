iPhone без портов: будущее все ближе благодаря решениям ЕС

Type-C в iPhone могут уже скоро исчезнуть, что связано с Европейской комиссией, разрешившей выпуск устройств без портов.

Согласно нововведениям ЕС, смартфоны только с беспроводной зарядкой станут нормой и полностью соответствуют законодательству. Таким образом, Type-C будет ненужным, ведь в iPhone есть AirDrop, который способен справляться передачей данных.

Регламенты ЕС требуют наличия USB-C только для устройств с проводной зарядкой. Поскольку новые iPhone могут заряжаться исключительно по беспроводной технологии, необходимость в этом порте отпадает.

Целью ЕС является устранение несовместимых стандартов зарядки и гармонизация технологий беспроводной зарядки. Новый стандарт Qi2, совместимый с предыдущим Qi и вдохновленный Apple MagSafe, вероятно, станет универсальным стандартом.

В ближайшие годы уже можно ожидать первые устройства без портов, а пока большинство устройств Android даже не поддерживают беспроводную зарядку.