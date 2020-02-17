IPhone 9 от Apple возможно получит устаревшую камеру

IPhone 9 от Apple возможно получит устаревшую камеру17.02.2020 13:01
Задача Apple выпустить смартфон, который будет конкурировать в среднем сегменте, при этом аппарат должен соответствовать современным стандартам.
Речь идет про «бюджетный» iPhone 9, который еще называют iPhone SE2.
Недавно сообщалось, что в этом смартфоне будет установлена одинарная основная камера, а позже аналитик Tianfeng International Го Минсюань сообщил, что в аппарате установят 7 Мп камеру.
Насколько данная информация является правдивой пока неизвестно, но скорее всего источник ошибся.
Еще смартфону приписывают процессор Apple A13, обычный сканер отпечатка пальца и 3 ГБ оперативной памяти.
Размер дисплея в смартфоне будет 4,7-дюйма. Презентация iPhone 9 должна состоятся в марте, а вот когда смартфон поступит в продажу пока неизвестно.
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