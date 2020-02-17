IPhone 9 от Apple возможно получит устаревшую камеру

Задача Apple выпустить смартфон, который будет конкурировать в среднем сегменте, при этом аппарат должен соответствовать современным стандартам.

Речь идет про «бюджетный» iPhone 9, который еще называют iPhone SE2.

Недавно сообщалось, что в этом смартфоне будет установлена одинарная основная камера, а позже аналитик Tianfeng International Го Минсюань сообщил, что в аппарате установят 7 Мп камеру.

Насколько данная информация является правдивой пока неизвестно, но скорее всего источник ошибся.

Еще смартфону приписывают процессор Apple A13, обычный сканер отпечатка пальца и 3 ГБ оперативной памяти.

Размер дисплея в смартфоне будет 4,7-дюйма. Презентация iPhone 9 должна состоятся в марте, а вот когда смартфон поступит в продажу пока неизвестно.