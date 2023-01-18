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IPhone 8 и iPhone X не смогут перейти на операционную систему iOS 17

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Apple единственная компания в мире, которая пять лет поддерживает свои устройства.

Но стоит отметить, что несмотря на выход новых версий iOS не все смартфоны получают новые функции.

В 2023 году в сентябре выйдет iOS 17. Пока неизвестно, что нового реализуют в этой операционной системе, подробности будут раскрыты только летом, а финальная версия появится только в сентябре, а возможно даже в октябре.

Предположительно iOS 17 не будет работать на iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X, так как эти смартфоны вышли в 2017 году, и стоит отметить, что iPhone 8 очень плохо работает на iOS 16, новая более сложная ОС для него будет не по силам.

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