iPhone 6 теперь считается «винтажным» продуктом Apple

iPhone 6 наверняка останется в памяти многих пользователей Apple, поскольку это был первый смартфон компании со значительно большим дисплеем, чем у его предшественников. Телефон был снят с производства несколько лет назад, но он по-прежнему получает исправления безопасности и техническую поддержку от Apple — возможно, ненадолго. Apple добавила iPhone 6 в свой список «винтажных» продуктов.

Как отметил Аарон в Твиттере и теперь подтвердила сама Apple , iPhone 6 теперь является «винтажным» продуктом. Согласно определению Apple, продукт считается винтажным, если он был прекращен для продажи более 5 лет и менее 7 лет назад.

Компания по-прежнему предоставляет запчасти и услуги по ремонту винтажных продуктов на срок до 7 лет после того, как эти продукты больше не продаются официально. Интересно, что более крупный iPhone 6 Plus уже считался винтажным продуктом до выхода iPhone 6. Это связано с тем, что Apple продолжала продавать 4,7-дюймовый iPhone 6 дольше в некоторых регионах после окончательного прекращения выпуска iPhone 6 Plus.

И iPhone 6, и iPhone 6 Plus были представлены в сентябре 2014 года с iOS 8. Устройства были сняты с производства в 2019 году с выпуском iOS 13, для которого требуется iPhone 6s или новее. Несмотря на это, Apple по-прежнему выпускает исправления безопасности для устройств под управлением iOS 12 , включая не только iPhone 6 и iPhone 6 Plus, но и iPhone 5s.

iPhone 6 оснащен дисплеем Retina HD, одинарной 8-мегапиксельной задней камерой и 64-битным процессором A8 с 1 ГБ оперативной памяти. iPhone 6 Plus имеет аналогичное оборудование, но с дисплеем Full HD и задней камерой с оптической стабилизацией (впервые на iPhone). Это также были первые iPhone с NFC и Apple Pay.

Ранее в этом году Apple также добавила MacBook Pro первого поколения с сенсорной панелью в свой список винтажных продуктов. После прекращения распространения продукта более 7 лет Apple считает его устаревшим, что означает, что у него больше нет аппаратного обслуживания.