IPhone 17 Slim станет первой однокамерной моделью в линейке после iPhone 8

В последних обновлениях по технологическим новостям, известный аналитик Apple Минг-Чи Куо пролил свет на долгожданную модель iPhone 17 Slim, которая заменит линейку Plus.

Он подчеркнул, что этот смартфон будет представлять собой первый однокамерный iPhone в основной линейке с момента выпуска iPhone 8.

Куо уточнил, что основное внимание при разработке iPhone 17 Slim будет уделено инновационному дизайну форм-фактора, а не техническим характеристикам оборудования. Это означает, что компания сосредоточится на эстетике и портативности, отличаясь от стандартных и Pro моделей.

Согласно утечкам, iPhone 17 Slim ожидается с 6,6-дюймовым дисплеем разрешением 1260 × 2740. Предполагается, что внутри будет использоваться чип A19, превосходящий A19 Pro, который ожидается в моделях Pro. Также будет применена технология Dynamic Island для замены выреза на экране.

Интересно, что по информации Куо, корпус iPhone 17 Slim будет изготовлен не из алюминия, как предполагалось ранее, а из титана, хотя с меньшим содержанием, чем в Pro моделях.

Относительно модема, ходили слухи о модемах Qualcomm, но теперь предполагается, что Apple внедрит собственный чип 5G. Если это подтвердится, он может быть внедрен и в другие модели iPhone 17.

Кроме того, Куо рассказал о причинах прекращения производства моделей iPhone Plus: в настоящее время их доля составляет всего 5-10% от общего объема продаж iPhone, что, вероятно, повлияло на решение компании. Этот шаг, хотя рискованный, может оказаться успешным для Apple.