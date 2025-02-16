iPhone 17 получит новейшие OLED-панели Samsung M14

Согласно последним инсайдерским данным, во всей линейке iPhone 17, включая новую модель iPhone 17 Air, будут использоваться OLED-панели Samsung M14.

Интересно, что эта современная панель не будет использоваться в новой серии Samsung Galaxy S25, что делает её эксклюзивом для iPhone.

OLED-панель M14 обеспечивает на 20–30% более высокую яркость по сравнению с предыдущей моделью M13, которая была в Galaxy S24. Хотя Galaxy S25 Ultra будет оснащён улучшенной версией M13+, она всё же будет уступать панелям iPhone 17.

Для Apple это значительный шаг вперёд, так как ранее процессор M14 использовался только в моделях Pro серии iPhone 16.

Теперь, добавив M14 во всю линейку iPhone 17, компания предлагает более высокое качество изображения на всех моделях, что сокращает разрыв между стандартными и профессиональными версиями. Однако пока нет ясности по поводу возможной частоты обновления 120 Гц для непрофессиональных моделей.

Серия Galaxy S25 использует технологию AI ProScaler для улучшения качества изображения, но она не может полностью восполнить отсутствие M14.

Этот шаг может также помочь Samsung сократить расходы, при этом Samsung Display получит выгоду от поставок более дорогих панелей M14 для Apple.