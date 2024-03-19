iPhone 17 может получить устойчивый к царапинам антибликовый дисплей

Согласно информации, полученной от китайского инсайдера Instant Digital, следующая модель iPhone 17 будет оснащена антибликовым дисплеем, который будет более устойчивым к царапинам по сравнению с текущим Apple Ceramic Shield, используемым в iPhone 15.

По словам источника, защитное стекло iPhone 17 будет иметь «сверхтвердый антибликовый слой», который обладает повышенной стойкостью к царапинам. Оборудование для нанесения этого покрытия только что поступило в цепочку поставок Китая, но оно не будет использоваться в серии iPhone 16.

Apple Ceramic Shield — это специальный стеклокерамический материал, разработанный компанией Corning совместно с Apple. Керамическое покрытие, применяемое в iPhone 15, считается одним из самых прочных среди стекол смартфонов. Apple заявляет, что оно повышает устойчивость к падениям в 4 раза по сравнению с iPhone 11.

Однако, только в 2025 году iPhone может получить антибликовое стекло повышенной прочности, аналогичное тому, которое уже представлено в Samsung Galaxy S24. Недавно Samsung выпустила свою новую модель Galaxy S24 Ultra, оснащенную дисплеем Gorilla Glass Armor, также разработанным компанией Corning.

По словам представителей Corning, панель Armor снижает блики на 75% по сравнению с обычными стеклянными панелями и обладает повышенной стойкостью к микроцарапинам, которые могут появляться на других стеклянных поверхностях. Они также утверждают, что панели Gorilla Glass Armor более четырех раз устойчивы к царапинам, чем конкурирующие алюмосиликатные стекла.

Источник: ixbt.