iPhone 17 может поддерживать запись видео в 8K

Пользователи Apple долго ждали возможности записывать видео в формате 8K, и, по слухам, новая линейка iPhone 17, особенно модели Pro, станет первой, которая поддержит эту функцию.

На данный момент iPhone 16 поддерживает запись в 4K, но в iPhone 17 ожидается улучшенный телеобъектив с высоким разрешением, необходимым для 8K-видео.

Ранее Apple отказалась от поддержки 8K в iPhone 16 из-за недостаточного разрешения телеобъектива, которое составляет всего 12 Мп, в то время как для 8K требуется около 33 Мп.

По информации из отрасли, Apple решила не добавлять эту функцию, чтобы избежать проблем с переключением объективов во время записи.

Если действительно появится телеобъектив, способный снимать в 8K, это станет значительным шагом для компании, которая отставала от конкурентов на Android, уже предлагающих 8K-видео.

Если эти слухи подтвердятся, iPhone 17 может установить новые стандарты для мобильной видеосъёмки, предлагая высокое качество и ультравысокое разрешение.