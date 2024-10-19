iPhone 16 стали зависать и перезагружаться до 20 раз в день

Жалобы на проблемы с аккумулятором оказались не единственными, ведь еще пользователи столкнулись еще и с частой перезагрузкой и зависанием экрана.

Пользователи iPhone 16 сообщают о проблемах с зависанием экрана и самопроизвольной перезагрузкой устройств. По данным портала MacRumors, жалобы начали поступать сразу после начала продаж смартфонов и продолжают поступать почти месяц спустя. Обновления iOS 18.0.1 и 18.1 не решили эту проблему.

Сбои возникают случайно: экран может перестать реагировать на касания, а затем смартфон перезагружается. Некоторые пользователи отметили, что перезагрузки происходят даже в режиме ожидания, когда устройство не используется.

Некоторые из них обратились в Apple и получили новые устройства по гарантии, но сбои проявлялись и на них.

Большинство жалоб поступает от владельцев моделей iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, у некоторых из которых происходит до 10–20 сбоев в день.

Предполагается, что проблема может быть связана с ошибкой в работе iCloud, так как сбои не повторяются после переустановки системы без восстановления резервной копии из iCloud.