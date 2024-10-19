Главная » Новости

iPhone 16 стали зависать и перезагружаться до 20 раз в день

Автор На чтение 1 мин Просмотров 18 Опубликовано

Жалобы на проблемы с аккумулятором оказались не единственными, ведь еще пользователи столкнулись еще и с частой перезагрузкой и зависанием экрана.

Пользователи iPhone 16 сообщают о проблемах с зависанием экрана и самопроизвольной перезагрузкой устройств. По данным портала MacRumors, жалобы начали поступать сразу после начала продаж смартфонов и продолжают поступать почти месяц спустя. Обновления iOS 18.0.1 и 18.1 не решили эту проблему.

Сбои возникают случайно: экран может перестать реагировать на касания, а затем смартфон перезагружается. Некоторые пользователи отметили, что перезагрузки происходят даже в режиме ожидания, когда устройство не используется.

Некоторые из них обратились в Apple и получили новые устройства по гарантии, но сбои проявлялись и на них.

Большинство жалоб поступает от владельцев моделей iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, у некоторых из которых происходит до 10–20 сбоев в день.

Предполагается, что проблема может быть связана с ошибкой в работе iCloud, так как сбои не повторяются после переустановки системы без восстановления резервной копии из iCloud.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.