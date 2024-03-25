iPhone 16 Pro станет мощнее предшественника на 38 процентов

Согласно сообщению независимых сетевых источников, процессор A18 Pro превзойдет своего предшественника A17 Pro в плане производительности.

Утечки указывают на значительный рост производительности нового процессора. По данным тестов Geekbench 6, A18 Pro набрал 3 570 и 9 310 баллов в одноядерных и многоядерных тестах соответственно, превышая A17 Pro на 22 и 28 процентов. В тестах Geekbench 5 результаты также впечатляют — 2571 и 7359 баллов для одноядерных и многоядерных тестах, что соответствует увеличению производительности на 20 и 38 процентов по сравнению с предыдущим поколением.

Окончательная производительность процессора A18 Pro будет определена после его выпуска и интеграции в устройства iPhone 16 Pro. Ожидается, что новый чипсет будет основан на передовом 3-нм технологическом процессе TSMC. По слухам, он будет состоять из двух мощных ядер и шести энергоэффективных, что обеспечит улучшенную производительность и эффективное использование энергии.

Apple всегда была известна своими высокопроизводительными процессорами, которые обеспечивают плавную и быструю работу их устройств. Ожидается, что процессор A18 Pro принесет новый уровень производительности и функциональности в будущие модели iPhone 16 Pro, удовлетворяя потребности самых требовательных пользователей.

Пока Apple не делает официальных заявлений относительно процессора A18 Pro или будущих моделей iPhone 16 Pro. Однако, учитывая предыдущие достижения компании в области процессоров, несомненно, что пользователи iPhone могут ожидать новых впечатляющих технологических решений от Apple в ближайшем будущем.

Источник: gizmochina