iPhone 16 Pro стал на 50 000 рублей доступнее в России

В России топовый iPhone 16 Pro подешевел на 40% благодаря распродажам и акции 11.11. Магазины предлагают актуальные айфоны по сниженным ценам, и журналисты Hi-Tech Mail нашли самые выгодные предложения.

iPhone 16 Pro, выпущенный в сентябре 2024 года, изначально продавался за 170 тыс. рублей. Спустя месяц цена снизилась до 130 тыс. рублей, а сейчас, в разгар распродаж, его можно купить за 105-115 тыс. рублей. Таким образом, экономия составляет более 50 тыс. рублей, или почти 43%.

Как отметили журналисты, самым дешевым способом приобрести новый смартфон все еще остаётся заказ из-за границы. На маркетплейсах iPhone 16 Pro предлагают за 105 тыс. рублей, но к этой цене нужно добавить пошлину около 14 тыс. рублей, при этом даже с учётом пошлины покупка будет выгодной.

iPhone 16 Pro оснащён мощным набором камер с новым телеобъективом, батареей на 3577 мАч и увеличенным экраном с 6,1 до 6,3 дюйма. Также появилась новая кнопка Camera Control.