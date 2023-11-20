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iPhone 16 Pro получит увеличенной ёмкости батарею, первые фотоснимки

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Согласно информации, опубликованной изданием Kuai Technology News, в сети появились утечки фотографий и информации об аккумуляторе iPhone 16 Pro. По данным, полученным из раннего прототипа, емкость аккумулятора составляет 3355 мА•ч, что эквивалентно 13,02 Вт•ч, а напряжение зарядки ограничено 4,48 В.

Сравнивая с предыдущей моделью iPhone 15 Pro, у которой ёмкость аккумулятора составляет 3274 мА•ч, видно, что новый аккумулятор увеличился примерно на 2,48%. Источник отмечает, что характеристики могут измениться на этапе производства, но это маловероятно.

Новый аккумулятор сохраняет L-образную форму, но поверхность стала немного матовой, а надпись изменилась.

Слухи также говорят о том, что в серии iPhone 16 Pro тестируется графеновая система охлаждения, которая включает в себя улучшение охлаждения аккумулятора.

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