iPhone 16 Pro оснастят Wi-Fi 7, новой сверхширокоугольной камерой и увеличенным экраном

Инсайдер Джефф Пу, известный китайский аналитик, поделился некоторыми прогнозами относительно iPhone 16 Pro. Согласно его данным, новый смартфон будет иметь увеличенную диагональ экрана на 0,2 дюйма по сравнению с предыдущей моделью. Это позволит встроить такую же телевизионную камеру для оптического увеличения, как в iPhone 15 Pro, которая будет оснащена 12-мегапиксельным датчиком.

Также ожидается улучшение сверхширокоугольной камеры, которая будет оборудована новым 48-мегапиксельным сенсором. Предыдущее обновление сверхширокоугольной камеры от Apple произошло в iPhone 13 Pro.

По словам Пу, iPhone 16 Pro также получит улучшенные модули связи. В частности, ожидается включение нового 5G-модема Qualcomm Snapdragon X75 с возможностью загрузки до 7,5 Гбит/с, а также поддержка Wi-Fi 7.

Wi-Fi 7 обладает максимальной скоростью загрузки до 46 Гбит/с, что вчетверо превышает показатели Wi-Fi 6.

Относительно базовых моделей iPhone 16 и 16 Plus, ожидается сохранение двойной камеры, установка процессора A17 Pro, 8 ГБ оперативной памяти и поддержка Wi-Fi 6e.