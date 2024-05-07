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iPhone 16 получат самую большую цветовую гамму в истории Apple

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Следующая серия смартфонов iPhone 16 от Apple будет предлагать самый большой выбор цветов в истории компании.

iPhone 16 получат самую большую цветовую гамму в истории Apple

В модели iPhone 16 Plus будут доступны семь различных цветовых вариантов: синий, розовый, желтый, зеленый, черный, белый и фиолетовый.

Однако синий цвет не будет доступен в модели iPhone 16 Pro, вместо него будет предложен розовый корпус. Кроме того, iPhone 16 Pro будет доступен в черном, белом и сером цветах.

Источник также упоминает, что оттенки серого и белого в новой модели будут незначительно отличаться от предыдущей модели iPhone 15 Pro, известной как «натуральный титан» и белый цвет.

Официальная презентация iPhone 16 ожидается осенью 2024 года. Слухи говорят о том, что смартфоны будут оснащены 3-нанометровыми чипами Apple A18 и A18 Pro в зависимости от модели, а также получат новую кнопку для запуска камеры на правой стороне устройств.

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