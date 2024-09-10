iPhone 16 получат Apple Intelligence только в октябре

Искусственный интеллект Apple Intelligence, представленный компанией ранее, появится в новых смартфонах только в октябре с выходом обновления.

То есть первые покупатели смартфонов не будут иметь доступ к ИИ до обновления. Более того, первыми ИИ получат жители США.

В декабре, компания расширит доступ к ИИ-функциям для жителей Австралии, Канады, Новой Зеландии, Южной Африки и Великобритании.

В 2025 году планируется поддержка для Китая, Франции, Японии и Испании, причем в этих странах функции будут доступны на государственных языках.

Функции Apple Intelligence будут бесплатными для владельцев iPhone 15 Pro, iPhone 16 и iPhone 16 Pro, а также для Mac с процессорами Apple M1 и новее, и для планшетов iPad на чипах M-серии.