iPhone 16 подорожают: Apple отказывается от использования 128 ГБ памяти

Аналитики TrendForce сообщают, что стоимость новых iPhone 16 вырастет на 10% из-за изменения в конфигурациях памяти.

Базовые модели iPhone 16 и iPhone 16 Plus теперь начнутся со 128 ГБ, а Pro и Pro Max — с 256 ГБ. Это приведет к увеличению начальной цены на примерно 100 долларов, что составит около 1099 долларов или 98 800 рублей.

Цена на iPhone 16 Pro Max останется стабильной, так как Apple уже отказалась от версии на 128 ГБ в 2023 году. Таким образом, модель будет стоить 1199 долларов или 107 700 рублей.

Также ходят слухи об увеличении максимального объема памяти до 2 ТБ для некоторых моделей, однако это еще не подтверждено.

Презентация новых iPhone 16, а также обновленных Apple Watch и AirPods пройдет 9 сентября, и ее можно будет посмотреть в онлайн-трансляции.