IPhone 16 Plus с момента выхода в России подешевел до 91 000 рублей

С момента выхода на российский рынок в сентябре 2024 года цена на iPhone 16 Plus значительно упала. Если изначально смартфон стоил 134 000 рублей, то сейчас его можно приобрести за около 91 000 рублей за модель с 128 ГБ памяти.

Снижение цены составило 32% по сравнению с первоначальной стоимостью и 8% по сравнению с ноябрьскими значениями, когда устройство стоило около 99–100 тысяч рублей, на это обратил внимание портал Hi-Tech Mail.

iPhone 16 Plus, представленный осенью 2024 года, оснащён 6,7-дюймовым дисплеем, процессором A18 и новыми функциями, такими как кнопка действия и сенсорная клавиша для управления камерой. Эта модель также стала самой долгоработающей в линейке Apple, обеспечивая автономность до 18 часов 49 минут.