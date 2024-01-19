Главная » Новости

IPhone 16 оснастят механической кнопкой для управления камерой

Автор На чтение 1 мин Просмотров 19 Опубликовано

По информации инсайдеров, Apple планирует внести интересное новшество в свои будущие смартфоны iPhone 16 — механическую кнопку для управления камерой.

Эта кнопка будет расположена в правой боковой панели смартфона, внизу, и позволит удобно управлять камерой в портретной ориентации, используя указательный палец, аналогично кнопке спуска затвора на фотоаппаратах.

Ранее уже появлялись слухи о том, что Apple планирует добавить сенсорный переключатель для управления камерой.

Однако, новые сведения указывают на то, что кнопка будет механической, но при этом сможет распознавать касания и нажатия.

Пользователи смогут проводить пальцем по кнопке влево или вправо для изменения масштабирования, легкое нажатие позволит фокусироваться на объекте, а полное нажатие запустит съемку. Предполагается, что данное новшество будет доступно во всех моделях iPhone 16.

 

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.