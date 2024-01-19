IPhone 16 оснастят механической кнопкой для управления камерой

По информации инсайдеров, Apple планирует внести интересное новшество в свои будущие смартфоны iPhone 16 — механическую кнопку для управления камерой.

Эта кнопка будет расположена в правой боковой панели смартфона, внизу, и позволит удобно управлять камерой в портретной ориентации, используя указательный палец, аналогично кнопке спуска затвора на фотоаппаратах.

Ранее уже появлялись слухи о том, что Apple планирует добавить сенсорный переключатель для управления камерой.

Однако, новые сведения указывают на то, что кнопка будет механической, но при этом сможет распознавать касания и нажатия.

Пользователи смогут проводить пальцем по кнопке влево или вправо для изменения масштабирования, легкое нажатие позволит фокусироваться на объекте, а полное нажатие запустит съемку. Предполагается, что данное новшество будет доступно во всех моделях iPhone 16.