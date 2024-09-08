iPhone 16 могут избавится от перегрева

Многие пользователи iPhone 15 Pro столкнулись с проблемой перегрева, несмотря на обновления программного обеспечения.

Однако, по слухам, Apple решила работать над улучшением в новых iPhone 16.

Инсайдеры выяснили, что для iPhone 16 Pro будет использоваться новый металлический корпус аккумулятора, который должен лучше справляться с теплом.

В текущих моделях используется легкое покрытие из фольги, а новый корпус будет более эффективным. Также ожидается, что iPhone 16 получит графеновую тепловую систему, что значительно улучшит отвод тепла.

Эти изменения призваны устранить проблемы с перегревом, которые возникали при выполнении сложных задач на последних моделях iPhone.