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iPhone 16 и другие продукты компании Apple ничем не удивят в 2024 году

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Аналитики инвестиционной компании Barclays прогнозируют, что 2024 год станет для Apple одним из самых неудачных. Они не ожидают значительных прорывов и выдающихся достижений от компании в этом году.

В частности, они утверждают, что iPhone 16 будет иметь очень мало функциональных отличий от предыдущей модели, что может привести к низкому спросу на новые смартфоны Apple.

Они также предполагают, что продажи новых Mac и iPad также будут неудачными, поскольку обновления будут незначительными и не предоставят достаточно стимулов для покупки новых устройств.

Barclays еще прогнозируют замедление роста сервисов Apple, таких как iCloud, Apple Music и Arcade, с ожидаемыми показателями роста 8-10% в период с 2024 по 2025 годы, вместо ожидаемых 20%.

Кроме того, аналитики предсказывают снижение стоимости акций Apple со 161 до 160 долларов.

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