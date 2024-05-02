iPhone 15 все ещё не могут обойти своих предшественников по продажам

Новое исследование от аналитической компании CIRP показало, что смартфоны iPhone 15 до сих пор не достигли такой же популярности, как и их предшественники.

В первом квартале 2024 года в США наиболее продаваемыми моделями iPhone оказались iPhone 15 Pro и Pro Max, которые составили 45% всех продаж. Доля iPhone 15 Plus составила 9%, а базовые модели iPhone 15 и 14 набрали 28% продаж вместе.

Хотя доля продаж iPhone 15 Pro и Pro Max была почти такой же, как у iPhone 14 Pro и Pro Max за прошлый год, вся линейка iPhone 15 всё равно уступила своим предшественникам.

Общая доля продаж iPhone 15 в первом квартале 2024 года составила 68%, что на 7% ниже, чем доля iPhone 14 в первом квартале 2023 года, когда она составляла 75%.

Аналитики объясняют это тем, что более дешевые и более старые модели становятся менее популярными. Ранее базовая модель iPhone 15 была флагманом, но сейчас эту роль выполняют модели Pro и Pro Max.

Они также отмечают, что последние модели iPhone имеют незначительные улучшения, а экономическая обстановка может также повлиять на продажи.