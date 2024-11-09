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IPhone 15 возглавил мировой рейтинг смартфонов по продажам

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Базовая версия iPhone 15 стала самым продаваемым смартфоном в мире в третьем квартале 2024 года, сообщает исследовательская компания Counterpoint Research.

Второе и третье места заняли более дорогие модели iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro. Аналитики отмечают, что впервые за третий квартал доля продаж моделей Pro составила половину всех проданных iPhone.

Четыре позиции в десятке самых популярных смартфонов заняли устройства Samsung серии Galaxy A, отличающиеся доступной ценой и долгосрочной поддержкой программного обеспечения. Популярность этих моделей на развивающихся рынках привела к тому, что Galaxy A15 4G, A15 5G, A35 5G и Galaxy A05 заняли места с четвертого по седьмое.

Базовая модель из линейки Samsung Galaxy S24 оказалась на десятой позиции и попадает в топ-10 уже третий квартал подряд. Это первый случай с 2018 года, когда модель Galaxy S вошла в десятку лидеров по мировым продажам, отмечают эксперты.

Замыкают список популярнейших устройств iPhone 14 и Xiaomi Redmi 13C, занявшие восьмое и девятое места соответственно.

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